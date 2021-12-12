Дмитрий Бивол одержал победу над Умаром Саламовым и защитил титул WBA

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119−109, 118−109, 118−110).

Таким образом, Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.

Ранее сообщалось, что Бивол проведёт ещё два боя в 2022 году на территории России. Эти поединки будут главными событиями турниров RCC Boxing Promotions. Точные даты и соперники пока не определены.