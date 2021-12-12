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00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Бивол одержал победу над Умаром Саламовым и защитил титул WBA

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол одержал победу над соотечественником Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119−109, 118−109, 118−110).

Таким образом, Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.

Ранее сообщалось, что Бивол проведёт ещё два боя в 2022 году на территории России. Эти поединки будут главными событиями турниров RCC Boxing Promotions. Точные даты и соперники пока не определены.

Бой в Екатеринбурге для Бивола стал первым на территории России с 2017 года. На протяжении пяти лет он развивал свою карьеру в США.

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