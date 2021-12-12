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01:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Бивол победил Умара Саламова и защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super

Дима просто доминирующий чемпион. Где там Сауль Альварес?

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Источник: INSTAGRAM.COM/RCCBOXING

11 декабря в Екатеринбурге прошёл один из крупнейших профессиональных турниров по боксу в уходящем году. RCC Boxing совместно с компанией «Мир Бокса» и Matchroom Boxing удалось привести в столицу Урала масштабный поединок. Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол защищал свой титул от посягательств Умара Саламова.

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Для Бивола это была далеко не первая защита титула, так что никакого мандража он не испытывал и значился закономерным фаворитом. Предыдущий раз он появлялся в ринге в мае 2021 года. Тогда на турнире в Манчестере Дмитрий по очкам перебил Крэйга Ричардса.

Что касается Саламова, то у него в последнее время были трудности с организацией поединков. Предыдущий раз он выходил в ринг в апреле 2021 года, да и соперник у него был далеко не самый известный. На турнире в Грозном Умар лишь раздельным решением одолел Сергея Екимова. Неубедительное выступление в минувшем бою делало Саламова ещё большим андердогом.

Впрочем, сам он в преддверии схватки излучал уверенность и убеждал, что ещё с юных лет лучше выступает в боях именно с жёсткими и обученными боксёрами, коим является и Бивол. Так что, возможно, кто-то ожидал, что Умар уже со стартовых раундов возьмётся доказывать свои слова на практике.

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Поначалу так и показалось. Умар был активнее, но это, скорее, было следствием того, что Бивол сам отдал инициативу сопернику и изучал его. Уже в конце первой трёхминутки чемпион начал показывать, кто в ринге хозяин, и блестяще работал встречными ударами. Во втором отрезке Дмитрий уже сам начал работать первым номером и за счёт комбинаций вчистую перебивал оппонента. Саламов же слабо пользовался преимуществом в росте и был очень однообразен.

В третьем раунде доминирование Бивола стало очевидным. В четвёртой трёхминутке Саламов пытался рисковать, но чемпион быстро гасил все инициативы Умара резкими и точными атаками. В пятом раунде Дмитрий немного сбавил обороты, но всё равно был точнее. Вероятно, Саламов решил, что Бивол немного подсел, и снова попытался проявить агрессию в шестой трёхминутке. Более того, пару раз ему удалось неплохо попасть, но после удачных атак Саламова Бивол заводился и отвечал ему с лихвой. В целом в таком же ключе прошёл и остаток противостояния.

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Порой складывалось ощущение, что Бивол работает просто на третьей скорости. Как только Саламов что-то доносил до цели, Дима тут же прибавлял и отвечал ему блестящей серийной работой. При чемпионе вплоть до самого конца оставались потрясающая манёвренность, шикарная работа ног, прекрасная скорость вкупе с комбинационной работой. Это была настоящая красота бокса! На весь этот арсенал Саламов мог ответить лишь однообразными двойками и тягучими левыми боковыми. Очевидно, что исход схватки был понятен. Дмитрий победил с огромным запасом. Что отразилось и на карточках судей — 119:108, 118:109, 119:110.

Что касается Саламова, то Умару стоит отдать должное за стойкость, характер и волю к победе. Боец из Грозного сражался до последнего и шёл вперёд даже в 12-м раунде, будучи полностью разобранным Биволом.

Что же, поединок в Екатеринбурге удался на все 100%. Но особенно хочется выделить Бивола. Он показал по-настоящему доминирующее выступление. Это было настоящее искусство. Дмитрию явно нужно показывать себя в бою с лучшими из лучших. Так что где там путешественник по весовым категориям Сауль Альварес?

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