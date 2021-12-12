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Фируза Шарипова не смогла отобрать у Тэйлор чемпионские пояса — видео

НУР-СУЛТАН, 12 дек — Sputnik. Казахстанская боксерша Фируза Шарипова проиграла абсолютной чемпионке мира в легком весе Кэти Тэйлор из Ирландии, передает Sputnik Казахстан.

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Источник: Sputnik.kz

Поединок, на кону которого стояли все чемпионские пояса Тэйлор, прошел в английском Ливерпуле. Бой был запланирован на десять раундов и продлился всю дистанцию. При этом боксировали девушки по две минуты в каждом раунде.

Фируза старалась оказать достойное сопротивление Тэйлор, периодически работая первым номером, однако ирландка была сильней. В итоге Шарипова уступила единогласным судейским решением — 98:92, 97:92, 96:93 в пользу Кэти, которая сохранила все свои чемпионские пояса.

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Фируза Шарипова расплакалась в интервью перед боем с Кэти Тейлор. Организатором вечера бокса в Ливерпуле выступила промоутерская компания Matchroom Boxing.

Казахстанка проиграла свой второй поединок в профи. Также на ее счету 14 побед. Ранее Шарипова в интервью отмечала, что в случае победы посвятит ее 30-летию независимости Казахстана.

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