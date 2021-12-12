Фируза Шарипова не смогла отобрать у Тэйлор чемпионские пояса — видео

Поединок, на кону которого стояли все чемпионские пояса Тэйлор, прошел в английском Ливерпуле. Бой был запланирован на десять раундов и продлился всю дистанцию. При этом боксировали девушки по две минуты в каждом раунде.

Фируза старалась оказать достойное сопротивление Тэйлор, периодически работая первым номером, однако ирландка была сильней. В итоге Шарипова уступила единогласным судейским решением — 98:92, 97:92, 96:93 в пользу Кэти, которая сохранила все свои чемпионские пояса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/v9OldWuoDuI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фируза Шарипова расплакалась в интервью перед боем с Кэти Тейлор. Организатором вечера бокса в Ливерпуле выступила промоутерская компания Matchroom Boxing.