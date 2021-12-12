Ломаченко выиграл второй бой после потери чемпионских титулов
Украинский боксер победил в Нью-Йорке бывшего чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми.
Украинский боксер победил в Нью-Йорке бывшего чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми.
Двукратный олимпийский чемпион по боксу украинец Василий Ломаченко победил бывшего чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми из Ганы. Бой прошел в Нью-Йорке.
Поединок продлился все 12 раундов. В седьмом раунде Комми оказался в нокдауне. В итоге все трое судей отдали победу Ломаченко: 117−110, 119−108, 119−108.
Это был второй бой 33-летнего Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса в октябре 2020 года. Тогда украинец проиграл решением судей. После победы Лопес объединил четыре титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), которые принадлежали Ломаченко.
В июне этого года Ломаченко вернулся на ринг и нокаутировал японца Масаёси Накатани. Лопес же две недели назад лишился своих чемпионских поясов, уступив раздельным решением судей австралийцу Джорджу Камбососу. Теперь на счету Ломаченко 16 побед на профессиональном ринге и два поражения. У 34-летнего Комми 30 побед и четыре поражения. В 2019 году он был чемпионом мира по версии IBF, но уступил титул Лопесу.
В любительском боксе Ломаченко завоевал все возможные титулы — золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды он завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB) в личном зачете.
На профессиональном ринге у него также есть несколько рекордов. Он затратил наименьшее число боев на завоевание пояса в трех весовых категориях — 12 (ранее он был чемпионом в весе до 57,15 кг и до 58,96 кг). Также Ломаченко повторил достижение тайца Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке. Затем украинец затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории — семь.