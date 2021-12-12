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12 декабря, источник: Sputnik.by

Белорусы заняли третье общекомандное место на ЧМ по таиландскому боксу

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Белорусские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате мира по таиландскому боксу, сообщает Sputnik.

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Источник: AP 2021

Состязания состоялись в Бангкоке, они прошли по нескольким возрастным группам — от взрослых спортсменов до юниоров.

Вторым среди белорусов стали Андрей Кулебин и Дарья Белько. Бронзовые медали на свой счет записали Даниил Ермоленко, Дмитрий Варец, Евгений Волчек, Федор Колтун, Татьяна Поддубная и Диана Емельянова.

Кроме того, параллельно с взрослым мировым форумом состоялся молодежный чемпионат. Там у белорусов гораздо больший медальный урожай — 23 награды (шесть золотых, четыре серебряных и 13 бронзовых). А в разделе юниоры и юниорки наши спортсмены смогли завоевать четыре награды (одно золото, два серебра и одна бронза).

В сумме это позволило занять третье место в общекомандном зачете. На первом месте Россия, вторыми стали спортсмены из Таиланда.

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