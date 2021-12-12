Белорусы заняли третье общекомандное место на ЧМ по таиландскому боксу

Состязания состоялись в Бангкоке, они прошли по нескольким возрастным группам — от взрослых спортсменов до юниоров.

Кроме того, параллельно с взрослым мировым форумом состоялся молодежный чемпионат. Там у белорусов гораздо больший медальный урожай — 23 награды (шесть золотых, четыре серебряных и 13 бронзовых). А в разделе юниоры и юниорки наши спортсмены смогли завоевать четыре награды (одно золото, два серебра и одна бронза).