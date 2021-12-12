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12 декабря, источник: Vesti.kz

«Он англичанин и явно болел за Тейлор». Фируза Шарипова обвинила судью в предвзятости и потребовала реванш

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова хочет провести реванш с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор из Ирландии. Об этом она рассказала в интервью Аllfight.ru после боя.

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Источник: allfight.ru

— Вы провели достойный, равный бой, но для победы этого все-таки не хватило. Дело в судействе?

— Да, судейство сыграло очень большую роль. Рефери не давал мне боксировать. Он игнорировал то, что Кэти постоянно вязала мне руки в клинче. В третьем раунде она рассекла мне головой бровь, но он не обратил на это никакого внимания. Он англичанин и явно болел за Тейлор. Если бы судьи были нейтральны, в этом бою была бы ничья.

— В первой половине боя вы чувствовали себя довольно уверенно. Что за инцидент произошел в шестом раунде и как это повлияло на ход боя?

— Когда я после команды «Стоп» на автомате нанесла один удар, рефери сразу снял с меня очко. По правилам он должен был сначала сделать три предупреждения. Конечно, я должна была остановиться. Но во время боя такое нередко происходит. И этот инцидент также говорит о том, что судейство было не в мою пользу.

— Как вы себя чувствуете наутро после такого события?

— Физически чувствую себя прекрасно, даже шея не болит. Но если честно, я очень расстроена. Конечно, все хвалят меня, вся страна меня поддерживает, я получила много комментариев и сообщений с теплыми словами. Это очень приятно. Мы шли по улице в Ливерпуле, и ко мне несколько раз подходили, чтобы сфотографироваться. Но проигрыш есть проигрыш. Я ехала сюда, чтобы выиграть или умереть на ринге. И сейчас мне тяжело смириться с поражением.

— Какие цели ставите перед собой теперь?

— Я хочу реванша. Всего за месяц я узнала об этом бое, и за две недели был подписан контракт. Сейчас же я намерена подготовиться лучше и настоять на том, чтобы судьи были подобраны максимально нейтрально. Тогда бой пройдет совсем по-другому. Ни сантиметра ринга я ей не уступлю. И считаю, что сейчас я боксировала очень хорошо и достойно представила свою страну на международной спортивной арене.

Напомним, поединок Шарипова — Тейлор прошел в Ливерпуле в ночь с 11 на 12 декабря. Тейлор победила единогласным решением судей со счетом 98:92, 97:92, 96:93.

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