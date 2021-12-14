Головкин возглавил рейтинг чемпионов
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) возглавил рейтинг самых возрастных действующих чемпионов мира по версии телеканала Showtime, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) возглавил рейтинг самых возрастных действующих чемпионов мира по версии телеканала Showtime, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На данный момент 39-летний Головкин владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.
На втором месте расположился ровесник GGG — филиппинец Нонито Донэр (42−6, 28 КО), чемпион мира в легчайшем весе по версии WBC. Тройку чемпионов-ветеранов замкнул 38-летний кубинец Эрисланди Лара (28−3−3, 16 КО), владеющий поясом «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе.