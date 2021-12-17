Бывший чемпион мира по боксу описал детство словами «ел из собачьей миски»

По словам Проводникова, его жизнь кардинально изменилась, когда в десять лет он познакомился с тренером Евгением Вакуевым. Ему понравилось ездить на соревнования, побеждать и получать за это подарки. По словам боксера, его опыт показывает, что каждый выбирает свою судьбу. «Сегодня я экс-чемпион мира, помогаю своему народу, землякам. Не мог подумать, что все так сложится. Для меня это чудо», — описал Проводников свое нынешнее положение и уточнил, что многие его друзья детства отсидели в тюрьме, спились или умерли.