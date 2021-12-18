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11:25 (мск), источник: Sputnik.kz

Казахстанец Батыр Джукембаев победил мексиканца за 70 секунд — видео

НУР-СУЛТАН, 18 дек — Sputnik. Казахстанский профессиональный боксер Батыр Джукембаев победил мексиканца Хуана Хосе Мартинеса за 70 секунд в Монреале.

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Через 40 секунд после начала боя сопернику уже был отсчитан нокдаун. Для Джукембаева этот бой стал первым после поражения пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу в мае нынешнего года.

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Теперь у 30-летнего Джукембаева 19 побед (15 нокаутами) и одно поражение. Тридцатипятилетний мексиканец Мартинес потерпел 11-е поражение в карьере и седьмое досрочное. Также у него 28 побед.

Отметим, что поединок казахстанца прошел в андеркарте боя чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева из России против американца Маркуса Брауна, россиянин защищал титулы WBC и IBF.

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