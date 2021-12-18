Непобежденный российский боксер защитил два титула чемпиона мира

За свою профессиональную карьеру 36-летний российский боксер провел 17 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. Последний поединок с его участием состоялся в марте, соперником был Адам Дайнес из Германии. Титулом WBC Бетербиев владеет с октября 2019 года, он защитил его третий раз. Чемпионом IBF россиянин стал в ноябре 2017-го, он провел пятую защиту.