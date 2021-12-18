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10:05 (мск), источник: РБК

Непобежденный российский боксер защитил два титула чемпиона мира

Россиянин Артур Бетербиев защитил два титула чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, победив американца Маркуса Брауна. Поединок прошел в Монреале.

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Источник: Reuters

Бой завершился нокаутом в девятом раунде.

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Бетербиев — обладатель чемпионских титулов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

За свою профессиональную карьеру 36-летний российский боксер провел 17 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. Последний поединок с его участием состоялся в марте, соперником был Адам Дайнес из Германии. Титулом WBC Бетербиев владеет с октября 2019 года, он защитил его третий раз. Чемпионом IBF россиянин стал в ноябре 2017-го, он провел пятую защиту.

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В активе 31-летнего Брауна 24 победы и два поражения. Свой прошлый бой он провел в апреле с россиянином Денисом Грачевым и победил единогласным решением судей.

Из российских боксером чемпионами мира на данный момент также являются Раджаб Бутаев (WBA, полусредний вес) и Дмитрий Бивол (суперчемпион WBA, полутяжелый вес).

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