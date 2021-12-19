Данияр Елеусинов завоевал титул чемпиона мира — видео

В рамках вечера бокса в Нур-Султане казахстанец несколько раз отправлял своего соперника в нокдаун и заставил Хуана Эрнана на протяжении всех 12 раундов работать вторым номером.

Удары левой, плотные джебы и точные попадания по корпусу не дали повода усомниться в превосходстве Елеусинова ни судьям, но болельщикам. Было видно, что олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро вполне мог завершить поединок досрочно, однако решил обеспечить себя соревновательной практикой, поработав все положенные 12 раундов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9AbZZjJBTZs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Елеусинов стал пятым казахстанцем в истории профессионального бокса, кому удалось завоевать чемпионский пояс после Василия Жирова, Геннадия Головкина, Жаната Жакиянова и Бейбута Шуменова.