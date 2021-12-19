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11:58 (мск), источник: Sputnik.kz

Данияр Елеусинов завоевал титул чемпиона мира — видео

НУР-СУЛТАН, 19 дек — Sputnik. Казахстанский боксер Данияр Елеусинов одержал победу над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалом и удостоился звания чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.

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Источник: Sputnik.kz

В рамках вечера бокса в Нур-Султане казахстанец несколько раз отправлял своего соперника в нокдаун и заставил Хуана Эрнана на протяжении всех 12 раундов работать вторым номером.

Удары левой, плотные джебы и точные попадания по корпусу не дали повода усомниться в превосходстве Елеусинова ни судьям, но болельщикам. Было видно, что олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро вполне мог завершить поединок досрочно, однако решил обеспечить себя соревновательной практикой, поработав все положенные 12 раундов.

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Елеусинов стал пятым казахстанцем в истории профессионального бокса, кому удалось завоевать чемпионский пояс после Василия Жирова, Геннадия Головкина, Жаната Жакиянова и Бейбута Шуменова.

Ранее в рамках вечера бокса в столице Казахстана победы одержали Иван Дычко, Даурен Елеусинов, Жанкош Тураров, Айдар Шарибаев, Елхан Табынбаев, Акниет Алимбай и Ержан Залилов. Также впервые в профи выиграла еще одна казахстанка Ангелина Лукас, поединок которой был признан организаторами лучшим в этом ивенте.

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