Данияр Елеусинов завоевал титул чемпиона мира — видео
НУР-СУЛТАН, 19 дек — Sputnik. Казахстанский боксер Данияр Елеусинов одержал победу над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалом и удостоился звания чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.
НУР-СУЛТАН, 19 дек — Sputnik. Казахстанский боксер Данияр Елеусинов одержал победу над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалом и удостоился звания чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.
В рамках вечера бокса в Нур-Султане казахстанец несколько раз отправлял своего соперника в нокдаун и заставил Хуана Эрнана на протяжении всех 12 раундов работать вторым номером.
Удары левой, плотные джебы и точные попадания по корпусу не дали повода усомниться в превосходстве Елеусинова ни судьям, но болельщикам. Было видно, что олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро вполне мог завершить поединок досрочно, однако решил обеспечить себя соревновательной практикой, поработав все положенные 12 раундов.
Елеусинов стал пятым казахстанцем в истории профессионального бокса, кому удалось завоевать чемпионский пояс после Василия Жирова, Геннадия Головкина, Жаната Жакиянова и Бейбута Шуменова.
Ранее в рамках вечера бокса в столице Казахстана победы одержали Иван Дычко, Даурен Елеусинов, Жанкош Тураров, Айдар Шарибаев, Елхан Табынбаев, Акниет Алимбай и Ержан Залилов. Также впервые в профи выиграла еще одна казахстанка Ангелина Лукас, поединок которой был признан организаторами лучшим в этом ивенте.