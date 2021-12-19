Джейк Пол отправил Тайрона Вудли в глубокий нокаут. Видео

Изначально было запланировано, что соперником Пола должен был стать младший брат Тайсона Фьюри — Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы. Напомним, в первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77−75, 75−77, 78−74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.