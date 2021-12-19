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10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Джейк Пол отправил Тайрона Вудли в глубокий нокаут. Видео

В Тампе (штат Флорида, США) состоялся боксёрский бой-реванш между 39-летним экс-чемпионом UFC американцем Тайроном Вудли и популярным YouTube-блогером Джейком Полом.

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Источник: AFP 2021

Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально было запланировано, что соперником Пола должен был стать младший брат Тайсона Фьюри — Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы. Напомним, в первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77−75, 75−77, 78−74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал пятым в карьере. В предыдущих четырёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона, Бена Аскрена и, соответственно, Тайрона Вудли.

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