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22:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Проводников победил Багаутинова в поединке по правилам бокса

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Руслан Проводников победил экс-претендента на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинова в поединке по правилам бокса.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бойцовское шоу состоялось в Москве в воскресенье. Бой проходил все пять раундов. Проводников одержал победу раздельным решением судей.

Проводников владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год, а последний поединок провел в середине 2016 года. Спортсмен, которому в настоящее время 37 лет, на профессиональном ринге выиграл 25 боев (18 — нокаутом) и потерпел пять поражений.

Багаутинову 36 лет. В его послужном списке 21 победа в смешанных единоборствах (ММА) и семь поражений. Спортсмен в 2014 году мог стать первым российским чемпионом UFC, но уступил в титульном бою.

В другом бою вечера Виктор Немков, воспитанник четырехкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) в тяжелом весе по версии Pride FC Федора Емельяненко, единогласным решением судей победил бразильца Леонардо Гимараеша.

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