Проводников победил Багаутинова в поединке по правилам бокса

Бойцовское шоу состоялось в Москве в воскресенье. Бой проходил все пять раундов. Проводников одержал победу раздельным решением судей.

Проводников владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год, а последний поединок провел в середине 2016 года. Спортсмен, которому в настоящее время 37 лет, на профессиональном ринге выиграл 25 боев (18 — нокаутом) и потерпел пять поражений.

Багаутинову 36 лет. В его послужном списке 21 победа в смешанных единоборствах (ММА) и семь поражений. Спортсмен в 2014 году мог стать первым российским чемпионом UFC, но уступил в титульном бою.