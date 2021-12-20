Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Валенсия
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
01
Хоккей. НХЛ
21.12
Айлендерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
21.12
Баффало
Коламбус
Хоккей. НХЛ
21.12
Детройт
Колорадо
Хоккей. НХЛ
21.12
Даллас
Миннесота
Хоккей. НХЛ
21.12
Эдмонтон
Анахайм
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Аризона
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Торонто
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
15:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионку мира по боксу Шарипову обманули интернет-мошенники

Чемпионка мира по профессиональному боксу Фируза Шарипова рассказала, что она стала жертвой мошенников.

Наверх
Источник: Instagram Фирузы Шариповой

«Меня только что развели на деньги интернет-мошенники. Я заказала елку, в Instagram-магазине, оплатив 42 000, но в ответ получила нецензурные выражения о том, что меня обманули, и что заказывайте в другом месте, ничего вы не получите, ни елки, ни денег. Я буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы их нашли и они больше не обманывали других граждан!» — приводит слова Шариповой AllFight.

Шарипова является чемпионкой мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях: 2-й полулегкой, легкой и 1-й полусредней.

 Катастрофа для мирового хоккея. НХЛ уже скоро откажется от Олимпиады — и это добьет вид спорта навсегда
Криштиану и Джорджина узнали пол двойни, Король Златан встретился с Папой, Кличко полетал с Крузом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь