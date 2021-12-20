Чемпионку мира по боксу Шарипову обманули интернет-мошенники
Чемпионка мира по профессиональному боксу Фируза Шарипова рассказала, что она стала жертвой мошенников.
Чемпионка мира по профессиональному боксу Фируза Шарипова рассказала, что она стала жертвой мошенников.
«Меня только что развели на деньги интернет-мошенники. Я заказала елку, в Instagram-магазине, оплатив 42 000, но в ответ получила нецензурные выражения о том, что меня обманули, и что заказывайте в другом месте, ничего вы не получите, ни елки, ни денег. Я буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы их нашли и они больше не обманывали других граждан!» — приводит слова Шариповой AllFight.
Шарипова является чемпионкой мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях: 2-й полулегкой, легкой и 1-й полусредней.