Чемпионку мира по боксу Шарипову обманули интернет-мошенники

«Меня только что развели на деньги интернет-мошенники. Я заказала елку, в Instagram-магазине, оплатив 42 000, но в ответ получила нецензурные выражения о том, что меня обманули, и что заказывайте в другом месте, ничего вы не получите, ни елки, ни денег. Я буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы их нашли и они больше не обманывали других граждан!» — приводит слова Шариповой AllFight.