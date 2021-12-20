Против Андраде? Жанибек Алимханулы заинтриговал информацией о следующем бое

«На этой неделе будет опубликована информация о бое. Мы тоже ждем», — говорится в сообщении команды казахстанца в Instagram Stories.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Жанибека обязательным претендентом на бой с чемпионом мира в среднем весе Деметриусом Андраде (31−0, 19 КО) из США, но последний пытается избежать этой встречи.