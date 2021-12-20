Против Андраде? Жанибек Алимханулы заинтриговал информацией о следующем бое
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (11−0, 7 КО) сообщил, что на этой неделе будет объявлен его следующий бой, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (11−0, 7 КО) сообщил, что на этой неделе будет объявлен его следующий бой, передает корреспондент Vesti.kz.
«На этой неделе будет опубликована информация о бое. Мы тоже ждем», — говорится в сообщении команды казахстанца в Instagram Stories.
Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Жанибека обязательным претендентом на бой с чемпионом мира в среднем весе Деметриусом Андраде (31−0, 19 КО) из США, но последний пытается избежать этой встречи.
Свой последний бой Алимханулы провел 21 ноября в Лас-Вегасе (США), когда нокаутировал в восьмом раунде бывшего чемпиона мира Хассана Н’Дама Н’Жикама (38−6, 21 КО) из Франции. При этом по ходу боя казахстанец отправил соперника в нокдаун.