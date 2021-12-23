Алимханулы сделал громкое заявление после объявления боя за титул чемпиона мира

Ранее Арум сообщил, что уже в начале следующего года Алимханулы сразится за титул WBO, назвав казахстанца лучшим средневесом в мире.

Ответ казахстанца не заставил себя ждать: «Я стану чемпионом мира в четырех весовых категориях», — написал Алимханулы в твиттере.

Напомним, Алимханулы является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американец Деметриус Андраде (31−0, 19 KO). Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выставила их бой на промоутерские торги, которые пройдут 15 января.