Алимханулы сделал громкое заявление после объявления боя за титул чемпиона мира

Ранее Арум сообщил, что уже в начале следующего года Алимханулы сразится за титул WBO, назвав казахстанца лучшим средневесом в мире.
Ответ казахстанца не заставил себя ждать: «Я стану чемпионом мира в четырех весовых категориях», — написал Алимханулы в твиттере.
Напомним, Алимханулы является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американец Деметриус Андраде (31−0, 19 KO). Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выставила их бой на промоутерские торги, которые пройдут 15 января.
Свой последний бой Алимханулы провел в ноябре в Лас-Вегасе (США), когда в восьмом раунде нокаутировал бывшего чемпиона мира Хассана Н’Дама Н’Жикама (38−6, 21 КО) из Франции.