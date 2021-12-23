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23 декабря, источник: Vesti.kz

Алимханулы сделал громкое заявление после объявления боя за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (11−0, 7 КО) отреагировал на заявление своего промоутера Боба Арума из Top Rank по поводу боя за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2021

Ранее Арум сообщил, что уже в начале следующего года Алимханулы сразится за титул WBO, назвав казахстанца лучшим средневесом в мире.

Ответ казахстанца не заставил себя ждать: «Я стану чемпионом мира в четырех весовых категориях», — написал Алимханулы в твиттере.

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Напомним, Алимханулы является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американец Деметриус Андраде (31−0, 19 KO). Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выставила их бой на промоутерские торги, которые пройдут 15 января.

Свой последний бой Алимханулы провел в ноябре в Лас-Вегасе (США), когда в восьмом раунде нокаутировал бывшего чемпиона мира Хассана Н’Дама Н’Жикама (38−6, 21 КО) из Франции.

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