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17:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренеру чемпиона мира по боксу предложили работать водителем автобуса

Заслуженному тренеру РФ по боксу Владимиру Рощенко предложили работать водителем автобуса в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Источник: РИА "Новости"

69-летний Рощенко, тренерский стаж которого составляет 50 лет, попал под сокращение. Ему сообщили, что с февраля он не сможет заниматься подготовкой сборной Челябинской области. В качестве альтернативы тренеру предложили устроиться водителем автобуса с зарплатой 34 тысячи рублей в месяц.

В Министерстве спорта региона утверждают, что для формирования новой концепции подготовки спортсменов нужны молодые тренеры. Рощенко не согласен с позицией руководства. Он приехал в Москву на встречу с представителями Федерации бокса России, чтобы оспорить решение.

Рощенко воспитал несколько титулованных боксеров. Среди них чемпион мира Сергей Ковалев, чемпион Европы Эдуард Абзалимов, чемпион России Ильфат Разяпов и другие.

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