Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Динамо Мн
43
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Анахайм
Хоккей. КХЛ
25.12
Адмирал
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
25.12
Амур
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
18:19 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденные казахстанцы выиграли свои бои на вечере бокса в Москве

На вечере профессионального бокса в Москве (Россия) свои бои провели и представители Казахстана. Причем весьма успешно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Кадр из видео

Так, Евгений Павлов (6−0, 4 КО) решением выиграл восьмираундовый поединок второго легчайшего веса у венесуэльца Эдиксона Переса (24−8, 18 КО), а выступающий в супертяжелом весе Данила Семенов (5−0, 2 КО) по итогам шести раундов оказался сильнее аргентинца Пабло Фариаса (32−6, 17 КО). При этом у Семенова в третьем раунде сняли балл за удар в затылок.

Напомним, что другой казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (6−0, 4 КО) отметился досрочной победой над колумбийским ветераном Хосе Мигелем Торресом (33−12, 27 КО).

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь