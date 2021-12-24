Непобежденные казахстанцы выиграли свои бои на вечере бокса в Москве
На вечере профессионального бокса в Москве (Россия) свои бои провели и представители Казахстана. Причем весьма успешно, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На вечере профессионального бокса в Москве (Россия) свои бои провели и представители Казахстана. Причем весьма успешно, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, Евгений Павлов (6−0, 4 КО) решением выиграл восьмираундовый поединок второго легчайшего веса у венесуэльца Эдиксона Переса (24−8, 18 КО), а выступающий в супертяжелом весе Данила Семенов (5−0, 2 КО) по итогам шести раундов оказался сильнее аргентинца Пабло Фариаса (32−6, 17 КО). При этом у Семенова в третьем раунде сняли балл за удар в затылок.
Напомним, что другой казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (6−0, 4 КО) отметился досрочной победой над колумбийским ветераном Хосе Мигелем Торресом (33−12, 27 КО).