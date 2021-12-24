«Ограбили» в этом бою. Тренер казахстанского боксера высказался о скандальном поражении

Их 10-раундовый поединок состоялся 18 декабря в рамках вечера бокса промоутерской компании K2 Promotions Ukraine в Броварах (Украина) и завершился решением в пользу Чеботаря (96−94, 97−95, 96−94).

"Результат боя вызвал как у меня, так у Сагадата возмущение и непонимание. Уж точно судейское решение никак не вытекает из содержания боя и не поддается объяснению.

Безусловно, бывают случаи, когда в близком бою судьи могут отдать предпочтение местному боксеру, но данный поединок, однозначно, не был близким или равным. Из 10 раундов Василию можно отдать лишь два, да и те с натяжкой. Во всех остальных раундах Сагадат Рахманкулов полностью превзошел своего соперника: у него было больше активных действий, точных попаданий, комбинаций, которые дошли до цели. Что касается Василия, то он ничего не показал в ринге, весь бой он «танцевал» по рингу, всеми возможными путями избегая боя.

На мой взгляд, подобные судейские скандалы и необъективность бросают тень на репутацию K2 Promotions. Достаточно взглянуть на реакцию публики в зале, чтобы понять, что судейское решение несправедливое. После боя к Сагадату подходило много болельщиков, говорили: «Ты молодец, не унывай, ты выиграл бой». Его страница в соцсетях сейчас завалена сообщениями поддержки со стороны любителей бокса из Украины.

Со своей стороны, я бы хотел поблагодарить украинских болельщиков за адекватную реакцию. Они все видели своими глазами, знают, что Сагадата Рахманкулова попросту «ограбили» в этом бою. Отрадно, что в Украине много людей, которые по-настоящему разбираются в боксе, отдают должное победителю", — приводит его слова Хsport.ua.