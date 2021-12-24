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22:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Альберт Батыргазиев завоевал пояс IBF International

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россиянин Альберт Батыргазиев одержал победу над венесуэльцем Франклином Манзаниллой в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF International в полулегком весе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бой, прошедший в Москве во дворце спорта «Крылья Советов», завершился победой Батыргазиева техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для олимпийского чемпиона Токио Батыргазиева, не имеющего поражений в профессиональной карьере, эта победа стала пятой. Все поединки завершились нокаутом. В активе Манзаниллы 20 побед (19 — нокаутом) и восемь поражений.

В соглавном поединке россиянин Максим Власов победил единогласным решением судей доминиканца Феликса Валеру и защитил титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в полутяжелом весе.

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