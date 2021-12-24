Альберт Батыргазиев завоевал пояс IBF International

Бой, прошедший в Москве во дворце спорта «Крылья Советов», завершился победой Батыргазиева техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для олимпийского чемпиона Токио Батыргазиева, не имеющего поражений в профессиональной карьере, эта победа стала пятой. Все поединки завершились нокаутом. В активе Манзаниллы 20 побед (19 — нокаутом) и восемь поражений.