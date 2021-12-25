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21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Головкин проведет следующий бой в марте или апреле 2022 года

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин следующий поединок проведет в марте или апреле 2022 года.

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Источник: AFP 2021

Как и ожидалось, его соперником станет чемпион мира по версии WBA Super Рёта Мурата.

«Геннадий Головкин должен был подраться в декабре. Судя по всему, его поединок с Муратой состоится в марте или апреле», — приводит слова известного промоутера Эдди Хирна Boxingnews24.

Поединок Головкина и Мураты должен был состояться 29 декабря в Сайтаме, но был перенесён из-за вспышки нового типа коронавируса. Встреча с японцем станет для Головкина первой с декабря 2020 года. Тогда он досрочно победил обязательного претендента на титул по версии IBF Камила Шеремету. Мурата в предыдущей схватке одолел Стивена Батлера.

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