Головкин проведет следующий бой в марте или апреле 2022 года

Как и ожидалось, его соперником станет чемпион мира по версии WBA Super Рёта Мурата.

«Геннадий Головкин должен был подраться в декабре. Судя по всему, его поединок с Муратой состоится в марте или апреле», — приводит слова известного промоутера Эдди Хирна Boxingnews24.

Поединок Головкина и Мураты должен был состояться 29 декабря в Сайтаме, но был перенесён из-за вспышки нового типа коронавируса. Встреча с японцем станет для Головкина первой с декабря 2020 года. Тогда он досрочно победил обязательного претендента на титул по версии IBF Камила Шеремету. Мурата в предыдущей схватке одолел Стивена Батлера.