Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев подписал контракт с новым промоутером
Казахстанский боксер полулегкого веса Бекман Сойлыбаев (12−1, 4 КО), вернувшийся на ринг спустя четыре года, подписал контракт с новым промоутером, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер полулегкого веса Бекман Сойлыбаев (12−1, 4 КО), вернувшийся на ринг спустя четыре года, подписал контракт с новым промоутером, сообщают Vesti.kz.
Теперь он будет сотрудничать с компанией Adal Promotions.
Напомним, что последний бой боксер провел против «Демона» из Мексики — Рамиро Цесены (14−0−1, 11 КО), которому уступил решением судей. До этого казахстанец из-за травмы не дрался четыре года — с 2017-го.