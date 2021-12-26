Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
СКА
00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
США U20
Словакия U20
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Чехия U20
Канада U20
36
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Австрия U20
Финляндия U20
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
00:30
Россия U20
Швеция U20
36
Футбол. Зарубежный
26.12
Брайтон
Брентфорд
20
Все события
Фоторепортажи
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
26 декабря, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев подписал контракт с новым промоутером

Казахстанский боксер полулегкого веса Бекман Сойлыбаев (12−1, 4 КО), вернувшийся на ринг спустя четыре года, подписал контракт с новым промоутером, сообщают Vesti.kz.

Наверх

Теперь он будет сотрудничать с компанией Adal Promotions.

Напомним, что последний бой боксер провел против «Демона» из Мексики — Рамиро Цесены (14−0−1, 11 КО), которому уступил решением судей. До этого казахстанец из-за травмы не дрался четыре года — с 2017-го.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь