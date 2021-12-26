Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев подписал контракт с новым промоутером

Теперь он будет сотрудничать с компанией Adal Promotions.

Напомним, что последний бой боксер провел против «Демона» из Мексики — Рамиро Цесены (14−0−1, 11 КО), которому уступил решением судей. До этого казахстанец из-за травмы не дрался четыре года — с 2017-го.