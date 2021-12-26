«Все еще остались вопросы». Головкина назвали угрозой для Альвареса

«Канело» может сам стать своей самой большой угрозой, если поднимется слишком высоко в весе. Думаю, там он может встретиться с парнями, которые будут для него слишком большими и мощными. Сложно делать ставки против него, но да, есть определенные люди, которые все же опасны для него.