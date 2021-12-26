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26 декабря, источник: Vesti.kz

«Все еще остались вопросы». Головкина назвали угрозой для Альвареса

Казахстанец Геннадий Головкин остается угрозой для мексиканца Сауля Альвареса, считает экс-претендентка на статус абсолютного чемпиона мира Наташа Джонас. Она отметила, что «Канело» может столкнуться с проблемами также, если поднимется слишком высоко в весе.

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Источник: rte.ie

«Канело» может сам стать своей самой большой угрозой, если поднимется слишком высоко в весе. Думаю, там он может встретиться с парнями, которые будут для него слишком большими и мощными. Сложно делать ставки против него, но да, есть определенные люди, которые все же опасны для него.

Все еще остались вопросы о его первом поединке против Головкина, который завершился вничью. GGG все еще остается угрозой для Альвареса, если «Канело» решит вернуться в средний вес", — цитирует Джонас xsport.ua.

Напомним, Головкин и Альварес провели два боя в лимите среднего веса: первый в сентябре 2017-го закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец.

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