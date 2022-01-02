«Легендарная личность». Ковальчук рассказал о дружбе с Головкиным

«В пандемию он меня затащил в Big Bear, где готовился к бою. Он в Майами дрался как раз, а я готовился к “пузырю” в Торонто. Мы тренировались четыре недели вместе. У них интересная подготовка — много бегают. Гена вообще легендарная личность и еще легендарнее как человек», — заявил хоккеист.