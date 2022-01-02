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13:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Легендарная личность». Ковальчук рассказал о дружбе с Головкиным

Бывший российский хоккеист Илья Ковальчук в интервью Youtube-каналу «Больше спорта» рассказал о дружбе с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

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Источник: instagram.com/ilyakovalchukofficial/

«В пандемию он меня затащил в Big Bear, где готовился к бою. Он в Майами дрался как раз, а я готовился к “пузырю” в Торонто. Мы тренировались четыре недели вместе. У них интересная подготовка — много бегают. Гена вообще легендарная личность и еще легендарнее как человек», — заявил хоккеист.

Ковальчук, выступавший в НХЛ и КХЛ, недавно был назначен генеральным менеджером сборной России по хоккею на ОИ-2022 в Пекине.

Напомним, Головкин не выходил на ринг с декабря 2020 года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.

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