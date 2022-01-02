DAZN предложил Головкину соперников на 2022 год

Помимо казахстанца, речь идет о таких средневесах, как: Джермалл Чарло (32−0, 22 КО), Хайме Мунгия (38−0, 30 КО), Деметриус Андраде (31−0, 19 KO), Габриэль Росадо (26−14−1, 15 KO), Риота Мурата (16−2, 13 КО), Крис Юбенк-младший (31−2, 23 КО) и Сергей Деревянченко (13−4, 10 КО).
Напомним, Головкин не выходил на ринг с декабря 2020 года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный 21-й раз защитил титул чемпиона мира.
В феврале или весной 2022 года Головкин планирует провести бой с «суперчемпионом» WBA Муратой за три титула.