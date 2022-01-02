Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Детройт
Бостон
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
Сан-Хосе
40
Футбол. Зарубежный
перерыв
Алавес
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бетис
Сельта
02
Хоккей. НХЛ
перерыв
Рейнджерс
Тампа-Бэй
30
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Вашингтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Анахайм
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Ливерпуль
22
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Райо Вальекано
20
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Брайтон
23
Хоккей. НХЛ
3.01
Чикаго
Калгари
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Реал
10
Хоккей. НХЛ
3.01
Аризона
Даллас
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
09:30 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN предложил Головкину соперников на 2022 год

Стриминговый сервис DAZN решил узнать у подписчиков, какой бой они хотели бы увидеть в 2022 году. В списке есть и казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Помимо казахстанца, речь идет о таких средневесах, как: Джермалл Чарло (32−0, 22 КО), Хайме Мунгия (38−0, 30 КО), Деметриус Андраде (31−0, 19 KO), Габриэль Росадо (26−14−1, 15 KO), Риота Мурата (16−2, 13 КО), Крис Юбенк-младший (31−2, 23 КО) и Сергей Деревянченко (13−4, 10 КО).

Напомним, Головкин не выходил на ринг с декабря 2020 года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

В феврале или весной 2022 года Головкин планирует провести бой с «суперчемпионом» WBA Муратой за три титула.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь