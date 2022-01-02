Команда Алимханулы сделала заявление о бое за титул чемпиона мира
Команда Жанибека Алимханулы (11−0, 7 КО) заявила о своей готовности перед боем за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Жанибека Алимханулы (11−0, 7 КО) заявила о своей готовности перед боем за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер среднего веса является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американец Деметриус Андраде (31−0, 19 KO). Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выставила их бой на промоутерские торги, которые пройдут 15 января.
«Мы готовы», — написала команда Алимханулы в социальных сетях.