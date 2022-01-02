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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Алимханулы сделала заявление о бое за титул чемпиона мира

Команда Жанибека Алимханулы (11−0, 7 КО) заявила о своей готовности перед боем за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский боксер среднего веса является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американец Деметриус Андраде (31−0, 19 KO). Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выставила их бой на промоутерские торги, которые пройдут 15 января.

«Мы готовы», — написала команда Алимханулы в социальных сетях.

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