Команда Алимханулы сделала заявление о бое за титул чемпиона мира

Команда Алимханулы сделала заявление о бое за титул чемпиона мира

Команда Жанибека Алимханулы (11−0, 7 КО) заявила о своей готовности перед боем за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.