Российский боксер Арест Саакян умер после тяжелого удара в голову, полученного на ринге
Скончался российский боксер Арест Саакян, получивший тяжелую травму головы на турнире «Короли нокаутов».
Скончался российский боксер Арест Саакян, получивший тяжелую травму головы на турнире «Короли нокаутов».
Соревнования проходили 26 декабря в Тольятти. О смерти спортсмена сообщила его сестра, разместив соответствующий пост в своём «инстаграме».
От полученных травм Саакян впал в кому. У бойца был диагностирован отёк головного мозга. Арест скончался, так и не приходя в сознание.
По словам сестры боксёра, хоронить Ареста будут в столице Армении Ереване. Попрощаться с ним можно будет в Тольятти 11 января.