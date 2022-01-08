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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский боксер Арест Саакян умер после тяжелого удара в голову, полученного на ринге

Скончался российский боксер Арест Саакян, получивший тяжелую травму головы на турнире «Короли нокаутов».

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Источник: INSTAGRAM.COM/SVETLANA__PETROSYAN/

Соревнования проходили 26 декабря в Тольятти. О смерти спортсмена сообщила его сестра, разместив соответствующий пост в своём «инстаграме».

От полученных травм Саакян впал в кому. У бойца был диагностирован отёк головного мозга. Арест скончался, так и не приходя в сознание.

По словам сестры боксёра, хоронить Ареста будут в столице Армении Ереване. Попрощаться с ним можно будет в Тольятти 11 января.

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