Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон
Бостон
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Коламбус
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Миннесота
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
10.01
Эспаньол
Эльче
12
Хоккей. КХЛ
10.01
Динамо Р
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
10.01
Куньлунь
Трактор
24
Футбол. Зарубежный
10.01
Торино
Фиорентина
40
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
30Лучшие спортивные фото года
00:23 (мск), источник: Sports.Ru

Геннадий Головкин: «Пусть мир снова вернется в наш Казахстан»

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ситуацию в Казахстане.

Наверх
Источник: Reuters

«День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан», — написал Головкин в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Казахстане проходят массовые беспорядки. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. В Казахстане наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью. Изначально люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь