Геннадий Головкин: «Пусть мир снова вернется в наш Казахстан»

«День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан», — написал Головкин в твиттере.