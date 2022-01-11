Геннадий Головкин: «Пусть мир снова вернется в наш Казахстан»
Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ситуацию в Казахстане.
Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ситуацию в Казахстане.
«День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан», — написал Головкин в твиттере.
В Казахстане проходят массовые беспорядки. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. В Казахстане наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью. Изначально люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.