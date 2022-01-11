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11:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Польше боксер нокаутировал соперника несколькими ударами в воздух

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Польше состоялся боксерский поединок, который завершился весьма неоднозначным нокаутом.
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Местный начинающий боксер Дамьян Кныба, в карьере которого ни одного поражения, оформил очередную победу, отправив соперника из Марокко на настил ринга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если присмотреться, то можно обратить внимание, что Аажддин Ааджоур повалился на ринг, не пропустив ни одного акцентированного удара. Тем не менее рефери принял решение остановить бой и присудил досрочную победу поляку.

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