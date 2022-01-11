В Польше боксер нокаутировал соперника несколькими ударами в воздух

Местный начинающий боксер Дамьян Кныба, в карьере которого ни одного поражения, оформил очередную победу, отправив соперника из Марокко на настил ринга.

Если присмотреться, то можно обратить внимание, что Аажддин Ааджоур повалился на ринг, не пропустив ни одного акцентированного удара. Тем не менее рефери принял решение остановить бой и присудил досрочную победу поляку.