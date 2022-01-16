Елеусинов в топ-20. Каково положение казахстанских боксеров в рейтинге WBC

Так, Жан Кособуцкий, владеющий титулом WBC International Silver в супертяжелом весе, поднялся на четыре позиции и расположился на 19-м месте.

Столько же отыграл Камшыбек Кункабаев и стал 32-м в рейтинге первого тяжелого веса.

Во второй средней категории Айдос Ербосынулы покинул топ-15, заняв 17-ю строчку, тогда как Али Ахмедов поднялся на 21-ю (+2).

В среднем весе Жанибек Алимханулы сохранил за собой четвертое место, а Мейирим Нурсултанов — 17-е.