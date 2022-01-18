Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
23:30
Кадис
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Питтсбург
35
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Филадельфия
41
Хоккей. НХЛ
19.01
Филадельфия
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19.01
Айлендерс
Коламбус
Хоккей. НХЛ
19.01
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
19.01
Вашингтон
Виннипег
Хоккей. НХЛ
19.01
Оттава
Баффало
Хоккей. НХЛ
19.01
Филадельфия
Детройт
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Нью-Джерси
Все события
Фоторепортажи
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Иранский боксер приговорен к смертной казни за протесты 2019 года

Иран приговорил к смерти местного чемпиона по боксу Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани за его роль в протестах 2019 года.

Наверх
Источник: AP 2021

Его признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий.

Пользователи социальных сетей призвали власти спасти его жизнь, а в «Твиттере» появился хэштег #SaveMohammadJavad.

Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), политическое крыло оппозиционной группы «Народные моджахеды» (MEK), объявленной в Иране вне закона, в своём заявлении сообщил, что обвинения против него включают поддержку MEK.

Навид Афкари, 27-летний борец, побеждавший на национальных соревнованиях, был повешен в сентябре 2020 года в южном городе Шираз после того, как был осуждён за убийство во время протестов, потрясших город за два года до этого.

Он жаловался, что его пытались заставить признаться в содеянном, применяя такие методы, как избиение и впрыскивание алкоголя в нос.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь