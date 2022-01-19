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19 января, источник: Vesti.kz

Стали известны сроки боя казахстанского боксера с чемпионом мира

Стали известны предварительные сроки проведения боя казахстанского боксера второго среднего веса Айдоса Ербосынулы (15−0, 10 КО) против чемпиона мира по версии WBA кубинца Давида Моррелла (6−0, 5 КО). Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

По полученным данным, поединок намечен на март-апрель этого года. Стороны уже ведут обсуждение деталей встречи. Однако боксеры могут встретиться и во второй половине года.
Добавим, что казахстанец начнет свой тренировочный лагерь к следующему бою уже на этой неделе.

Последний раз Ербосынулы дрался в сентябре, когда нокаутировал соперника из Гайаны Аллена Леннокса (22−2−1, 14 КО) и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс Моррела, который в декабре в Минеаполисе (США) нокаутировал американца Алантеса Фокса (28−3−1, 12 КО).

Также в прошлом году казахстанец мог провести поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15−0, 6 КО), но заболел коронавирусом, и встреча была отменена.

Делами Ербосынулы занимается промоутерская компания Suleimen Promotions.

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