Братья Чарло или «Канело»? Что делать Головкину после объединительного боя с Муратой

"Все будет зависеть от результата боя с Муратой. Я могу ошибаться, но я не считаю, что бой с Муратой станет легкой прогулкой. Хотя Головкин все равно остается фаворитом по предматчевым раскладам. Предположим, что бой с Муратой пройдет успешно, но что дальше?

Вот это уже вопрос сложный. Думаю, что самый интересный бой — это третий с «Канело». Просто потому, что у самого Сауля Альвареса не так много вариантов для денежных боев. А с Головкиным есть большая предыстория, которая включает взаимную вражду, спорные судейские решения и 24 ярких раунда.

Если не брать во внимание мексиканца, то либо Андраде, либо Чарло. Причем не только Джермалл, но, возможно, и Джермелл. Например, он станет абсолютом в первом среднем, а потом оставит титулы и решит подняться на категорию выше и сходу встретиться с чемпионом — довольно интересный вариант. Но вообще, пока я не стал бы заглядывать за спину Мурате", — озвучил Стангрит.