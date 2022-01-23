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23 января, источник: Vesti.kz

Сакен Бибосынов назвал условия для реванша с олимпийским чемпионом из Узбекистана и перехода в профи

Бронзовый призер Олимпиады-2020 и чемпион мира-2021 по боксу Сакен Бибосынов в интервью КФБ рассказал, на каких условиях он готов провести бой-реванш с олимпийским чемпионом из Узбекистана Хасанбоем Дусматовым.

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Жребий свел соперников в первом круге чемпионата мира-2021 в весовой категории до 51 килограмма, а победу одержал Бибосынов. После этого поединка разгорелся скандал.

— Сакен, чемпион Олимпиады в Рио Хасанбай Досматов в интервью Sport.uz сказал, что хочет снова сразиться с вами. Но он не сказал, когда и где. Вы не против боя с Хасанбоем? При каких условиях можно подраться?

— Хасанбой Дусматов — победитель Олимпиады в Рио, обладатель Кубка Вэла Баркера. В прошлом году на чемпионате мира в Сербии я встретился с Хасанбоем и одержал победу. Он дал интервью СМИ и рассказал журналистам, что хочет со мной подраться. Конечно, я не против второй встречи. Если обе стороны придут к соглашению, конечно, я буду драться. Независимо от веса. Я согласен. Я сейчас не профессионал.

У Дусматова есть промоутер-менеджер. А у меня нет менеджера. Если для этого мне позвонят руководители промоутерской компании и скажут: «Хочешь подраться с Досматовым?» — я с удовольствием соглашусь. Если организатор назначит дату и время, проведем бой. Тогда гонорар не должен быть маленьким. У меня тоже много достижений. Я завоевал бронзовые медали на чемпионатах Азии, мира и Олимпиаде, стал чемпионом мира и не хочу боксировать за меньшие деньги. Если мне понравится предложение, я готов драться.

Также Бибосынов высказался о возможном переходе в профессиональный бокс: «В принципе у меня есть цель стать профессионалом. Я думаю, что сейчас лучше не говорить, когда перейду в профессионалы, потому что я в любителях. Моя главная цель, моя мечта с детства — стать олимпийским чемпионом. Даст Аллах, я буду участвовать в парижской Олимпиаде 2024 года и сделаю все возможное для золота. Затем я посоветуюсь с личным тренером Мырзагали Айтжановым и, получив благословение, перейду в профессионалы».

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