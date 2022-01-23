Сакен Бибосынов назвал условия для реванша с олимпийским чемпионом из Узбекистана и перехода в профи

Жребий свел соперников в первом круге чемпионата мира-2021 в весовой категории до 51 килограмма, а победу одержал Бибосынов. После этого поединка разгорелся скандал.

— Сакен, чемпион Олимпиады в Рио Хасанбай Досматов в интервью Sport.uz сказал, что хочет снова сразиться с вами. Но он не сказал, когда и где. Вы не против боя с Хасанбоем? При каких условиях можно подраться?

— Хасанбой Дусматов — победитель Олимпиады в Рио, обладатель Кубка Вэла Баркера. В прошлом году на чемпионате мира в Сербии я встретился с Хасанбоем и одержал победу. Он дал интервью СМИ и рассказал журналистам, что хочет со мной подраться. Конечно, я не против второй встречи. Если обе стороны придут к соглашению, конечно, я буду драться. Независимо от веса. Я согласен. Я сейчас не профессионал.

У Дусматова есть промоутер-менеджер. А у меня нет менеджера. Если для этого мне позвонят руководители промоутерской компании и скажут: «Хочешь подраться с Досматовым?» — я с удовольствием соглашусь. Если организатор назначит дату и время, проведем бой. Тогда гонорар не должен быть маленьким. У меня тоже много достижений. Я завоевал бронзовые медали на чемпионатах Азии, мира и Олимпиаде, стал чемпионом мира и не хочу боксировать за меньшие деньги. Если мне понравится предложение, я готов драться.