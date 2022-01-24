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12:18 (мск), источник: Sports.Ru

Энтони Джошуа согласился получить 15 миллионов фунтов отступных, чтобы Александр Усик подрался с Тайсоном Фьюри

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа может отказаться от права на немедленный реванш с Александром Усиком.

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Источник: Reuters

По информации The Telegraph, бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA и WBO получит за это отступные в размере 15 миллионов фунтов.

Отказ Джошуа откроет Усику возможность подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Напомним, что первый поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся в сентябре 2021 года. Тогда убедительную победу судейским решением одержал украинец.

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