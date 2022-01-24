Энтони Джошуа согласился получить 15 миллионов фунтов отступных, чтобы Александр Усик подрался с Тайсоном Фьюри

По информации The Telegraph, бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA и WBO получит за это отступные в размере 15 миллионов фунтов.

Отказ Джошуа откроет Усику возможность подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.