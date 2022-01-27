Третий бой Головкина с «Канело» получил дату. На кону четыре титула

Противостояние может состояться в сентябре 2022 года, а перед этим мексиканец может встретиться с американцем Джермаллом Чарло (32−0, 22 КО), владеющим титулом чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

«Другое предложение поступило от Matchroom Boxing Эдди Хирна, предложенной сделки на два боя, в которой “Канело” сразится с обладателем титула в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО) 7 мая, согласно источникам. Второй бой: долгожданная трилогия между Альваресом и Геннадием Головкиным 17 сентября, но на этот раз в 168 фунтах за четыре пояса Альвареса», — информирует инсайдер.