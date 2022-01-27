Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.01
Айлендерс
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.01
Коламбус
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль
Анахайм
Хоккей. НХЛ
28.01
Оттава
Каролина
Хоккей. НХЛ
28.01
Питтсбург
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
28.01
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
28.01
Флорида
Вегас
Хоккей. НХЛ
28.01
Виннипег
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
28.01
Сент-Луис
Калгари
Хоккей. НХЛ
28.01
Эдмонтон
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
Бостон
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Третий бой Головкина с «Канело» получил дату. На кону четыре титула

Казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) и Сауль «Канело» Альварес (57−1−2, 39 KO) из Мексики могут встретиться в титульном бою во втором среднем весе, где разыграют четыре титула, сообщает инсайдер Майк Коппинджер в материале для ESPN.

Наверх
Источник: AP 2021

Противостояние может состояться в сентябре 2022 года, а перед этим мексиканец может встретиться с американцем Джермаллом Чарло (32−0, 22 КО), владеющим титулом чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

«Другое предложение поступило от Matchroom Boxing Эдди Хирна, предложенной сделки на два боя, в которой “Канело” сразится с обладателем титула в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО) 7 мая, согласно источникам. Второй бой: долгожданная трилогия между Альваресом и Геннадием Головкиным 17 сентября, но на этот раз в 168 фунтах за четыре пояса Альвареса», — информирует инсайдер.

Напомним, «Канело» и Головкин бились в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. Первый бой не выявил сильнейшего, а второй остался за мексиканцем.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь