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27 января, источник: Vesti.kz

Менеджер Алимханулы высказался о «побеге» чемпиона мира

Американский боксер Деметриус Андраде (31−0, 19 КО) решил освободить титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе и не встречаться с обязательным претендентом Жанибеком Алимханулы (11−0, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/klimasmanagement/

При этом менеджер последнего не остался в стороне и высказался о позиции Андраде.

«Я не виню Андраде за уклонение от боя с Алимханулы. Меня больше всего беспокоит, зачем промоутер Эдди Хирн и Андраде тянут до последней минуты. Они знали с первой минуты, что не будут драться с Жанибеком. Зачем просить продлить промоутерские торги и удерживать другого парня от боя», — написал он в Твиттере.

Теперь Алимханулы, скорее всего, проведет бой за вакантный пояс WBO. Наиболее вероятным соперником называют бразильца Эскиву Фалькао (29−0, 20 КО), который уже успел бросить вызов казахстанцу.

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