Менеджер Алимханулы высказался о «побеге» чемпиона мира

«Я не виню Андраде за уклонение от боя с Алимханулы. Меня больше всего беспокоит, зачем промоутер Эдди Хирн и Андраде тянут до последней минуты. Они знали с первой минуты, что не будут драться с Жанибеком. Зачем просить продлить промоутерские торги и удерживать другого парня от боя», — написал он в Твиттере.