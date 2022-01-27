Менеджер Алимханулы высказался о «побеге» чемпиона мира

При этом менеджер последнего не остался в стороне и высказался о позиции Андраде.
«Я не виню Андраде за уклонение от боя с Алимханулы. Меня больше всего беспокоит, зачем промоутер Эдди Хирн и Андраде тянут до последней минуты. Они знали с первой минуты, что не будут драться с Жанибеком. Зачем просить продлить промоутерские торги и удерживать другого парня от боя», — написал он в Твиттере.
Теперь Алимханулы, скорее всего, проведет бой за вакантный пояс WBO. Наиболее вероятным соперником называют бразильца Эскиву Фалькао (29−0, 20 КО), который уже успел бросить вызов казахстанцу.