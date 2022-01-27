«Мы ничем им не уступаем». Данияр Елеусинов нацелился на бои с двумя чемпионами мира

Елеусинов надеется провести бои с американцами — Эрролом Спенсом (27−0, 21 КО, чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе) и Теренсом Кроуфордом (38−0, 29 КО, чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе).

«Эти два чемпиона — наша цель!!! Мы ничем им не уступаем, если они чисты, то у нас много шансов… У них медицина намного впереди… У нас есть божий дар», — написал он в Instagram.