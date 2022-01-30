Боксер подрался с тренером после поражения в поединке

Инцидент произошел после поражения Щербакова техническим нокаутом в поединке с Максимом Новоселовым. Конфликт с помощником организаторов и бывшим наставником произошел в раздевалке. Сначала мужчины выясняли отношения на повышенных тонах, а после все переросло в драку. В результате конфликта боксер получил перелом носа и сотрясение мозга.

По словам тренера, экс-подопечный сам спровоцировал драку. «Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности», — заявил Кармазян. Он добавил, что после боя побеседовал с боксером, и конфликт был исчерпан.