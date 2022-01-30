Алимханулы устроил перепалку со своим следующим соперником
Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11−0, 7 КО) и бразилец Эскива Фалькао (29−0, 20 КО) продолжают обмениваться колкими высказываниями в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11−0, 7 КО) и бразилец Эскива Фалькао (29−0, 20 КО) продолжают обмениваться колкими высказываниями в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Смотри, что здесь написано! Жанибек был нокаутирован Фалькао в третьем раунде», — написал бразилец.
«Бро, твой рекорд 29−0. Почему ты до сих пор не чемпион? Мой рекорд 11−0. Скоро буду драться за титул. Я нокаутировал экс-чемпиона в 11-м бою. Ты боксировал с боксером 7−1 в 11 боях. Я думаю, все знают, кто сильнее!», — ответил казахстанец.
«Это правда, я никогда не дрался в больших боях, наш бой будет лучшим. Я буду тренироваться, потому что это будет бой всей моей жизни», — добавил Фалькао.
Напомним, казахстанец претендовал на бой с американцем Деметриусом Андраде (31−0, 19 КО), который является чемпионом мира, а вместо этого получил уведомление от WBO о поединке с Эскивой Фалькао (29−0, 20 КО) из Бразилии за «временный» титул организации.