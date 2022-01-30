Алимханулы устроил перепалку со своим следующим соперником

«Смотри, что здесь написано! Жанибек был нокаутирован Фалькао в третьем раунде», — написал бразилец.

«Бро, твой рекорд 29−0. Почему ты до сих пор не чемпион? Мой рекорд 11−0. Скоро буду драться за титул. Я нокаутировал экс-чемпиона в 11-м бою. Ты боксировал с боксером 7−1 в 11 боях. Я думаю, все знают, кто сильнее!», — ответил казахстанец.

«Это правда, я никогда не дрался в больших боях, наш бой будет лучшим. Я буду тренироваться, потому что это будет бой всей моей жизни», — добавил Фалькао.