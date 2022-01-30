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30 января, источник: Vesti.kz

Алимханулы устроил перепалку со своим следующим соперником

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11−0, 7 КО) и бразилец Эскива Фалькао (29−0, 20 КО) продолжают обмениваться колкими высказываниями в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/klimasmanagement

«Смотри, что здесь написано! Жанибек был нокаутирован Фалькао в третьем раунде», — написал бразилец.

«Бро, твой рекорд 29−0. Почему ты до сих пор не чемпион? Мой рекорд 11−0. Скоро буду драться за титул. Я нокаутировал экс-чемпиона в 11-м бою. Ты боксировал с боксером 7−1 в 11 боях. Я думаю, все знают, кто сильнее!», — ответил казахстанец.

«Это правда, я никогда не дрался в больших боях, наш бой будет лучшим. Я буду тренироваться, потому что это будет бой всей моей жизни», — добавил Фалькао.

Напомним, казахстанец претендовал на бой с американцем Деметриусом Андраде (31−0, 19 КО), который является чемпионом мира, а вместо этого получил уведомление от WBO о поединке с Эскивой Фалькао (29−0, 20 КО) из Бразилии за «временный» титул организации.

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