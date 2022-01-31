Усик сыграет за профессиональную футбольную команду

«Я дебютирую за команду “Полесье” Житомир из Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции», — рассказал боксер. Усик выйдет на поле в рамках турнира Winter Cup.

Ранее Усик рассказал о потере больших денег из-за политической позиции. Он заявил, что на Украине у него нет рекламных контрактов. «Ситуация такова, что с хейтом, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов», — добавил боксер.

В декабре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко высказался об отношении к Усику. Политик и бывший боксер заявил, что спортсмен является проукраинцем, так как всегда представляет свою страну и поднимает украинский флаг.