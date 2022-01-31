Нокаут в стиле деда. Внук Мохаммеда Али повторил трюк легенды. Видео

В ночь с 29 на 30 января в Талсе (штат Оклахома, США) прошёл турнир по профессиональному боксу. Нельзя сказать, что его кард пестрил громкими именами. Но внимание многих привлекал бой раннего карда. Дело в том, что в нём выступил представитель второго среднего веса Нико Али Уолш, да-да, тот самый парень, который многим более известен как внук Мохаммеда Али. Его соперником на этот раз стал Джеремийя Йигер.

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Для Нико эта схватка стала четвёртой в карьере. В предыдущих трёх он победил. Но, по факту, в раскрутке это ему нисколько не помогало. Учитывая такие родственные связи, от парня почти сразу ждали чего-то невообразимого, сравнений с легендой бокса ему было не избежать. И, конечно же, сравнения были не в его пользу. Особенно Али Уолшу досталось после предыдущей схватки. В декабре 2021 года он с трудом, лишь решением большинства судей одержал победу над Рейесом Санчесом. Многие болельщики бокса искренне полагали, что Нико просто не хотели портить профессиональный рекорд и подарили ему ту победу. В общем, критики было слишком много, так что сейчас необходимо было реабилитироваться.

Благо соперник в этот раз попался такой, что задача была выполнимой. Джеремийя Йигер не мог похвастать сколь-нибудь вразумительной статистикой — 1−1−1 (КО). Кроме того, помочь Нико в этой схватке должно было и то, что после предыдущего, не самого лучшего выступления, он сменил тренерский штаб.

Судя по всему, эти факторы и принесли свои плоды. Нико с первого раунда контролировал ход поединка. Молодой парень уверенно работал джебом, при этом не забывал подключать и правый прямой. Положение Йигера становилось хуже и хуже с каждой секундой. А развязка наступила уже на последней минуте второго раунда.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pHu3kClU3j4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала Нико отправил оппонента в нокдаун двоечкой шикарных боковых. Йигер поднялся с огромным трудом, но всё-таки продолжил. Однако особого смысла в этом почти не было. Вернее, был, но только один. Внук легенды воспользовался тем, что соперник находится в состоянии грогги, и перед решающей атакой начал повторять трюки своего деда, быстро переступая с одной ноги на другую, тем самым окончательно запутывая и без того почти беспомощного противника. Зажав Йигера в углу, Нико провёл многоударную комбинацию и оформил победу шикарным нокаутом, буквально в стиле своего деда. Это было, пожалуй, лучшее выступление парня с момента дебюта. Но всё-таки не будем забывать, что уровень соперника реально оставлял желать лучшего.

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Вместе с тем американская публика пришла в восторг. В социальных сетях все писали о том, что вот он — прорыв от Нико. Болельщики со стажем могли понастальгировать по выступлениям иконы бокса, и вот теперь-то, впервые с момента дебюта Нико в профессиональном боксе (то есть за полгода), сравнение Али Уолша и Мохаммеда Али проходило и в позитивном ключе, а не исключительно в негативном, как бывало раньше, так что критики пока вынуждены затихнуть.

Повторимся, уровень соперника Нико окончательно не даёт понять потенциал 21-летнего боксёра. Но всё-таки столь яркая победа заставляет задаться вопросом, быть может, яблоко от яблони в этот раз действительно упало недалеко? Будем наблюдать.