Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Баффало
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
Аризона
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
Калгари
21
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
Ванкувер
32
Хоккей. НХЛ
3-й период
Айлендерс
Оттава
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сиэтл
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Торонто
17
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Вашингтон
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Сан-Хосе
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Виннипег
31
Футбол. Зарубежный
1.02
Лион
Марсель
21
Все события
Фоторепортажи
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
1 февраля, источник: Vesti.kz

Новый капитан сборной Казахстана по боксу перешел в профи

Капитан сборной Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира, 24-летний Абылайхан Жусупов подписал контракт с промоутерской компанией Suleimen Promotion, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В январе он приступил к совместным тренировкам с представителями команды, которые проходили в Нур-Султане.

Жусупов трижды выигрывал бронзу ЧМ, однажды стал вторым на чемпионате Азии, а также становился лучшим на чемпионате мира среди молодежи.

Ранее он был назван капитаном сборной, ведь прежний лидер, тяжеловес Камшыбек Кункабаев, вместо национальной команды решил продолжить карьеру в профи. На последнем ЧМ Жусупов дошел до полуфинала в категории до 67 килограммов. Путевки в финал его лишил японец Севонретц Оказава.

Стоит отметить, что в состав Suleimen Promotion входят несколько перспективных боксеров из Казахстана, выступающих в разных весовых категориях. В этом году организация получила право провести юбилейную 60-ю конвенцию Всемирного боксерского совета (WBC).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь