Новый капитан сборной Казахстана по боксу перешел в профи

В январе он приступил к совместным тренировкам с представителями команды, которые проходили в Нур-Султане.

Жусупов трижды выигрывал бронзу ЧМ, однажды стал вторым на чемпионате Азии, а также становился лучшим на чемпионате мира среди молодежи.

Ранее он был назван капитаном сборной, ведь прежний лидер, тяжеловес Камшыбек Кункабаев, вместо национальной команды решил продолжить карьеру в профи. На последнем ЧМ Жусупов дошел до полуфинала в категории до 67 килограммов. Путевки в финал его лишил японец Севонретц Оказава.