Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Бохум
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Леванте
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Россия
Швейцария
52
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Дания
Китай
13
Хоккей. Олимпийский турнир
5.02
Канада
Финляндия
Все события
Фоторепортажи
4Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
12:19 (мск), источник: Sport24

Никита Цзю дебютирует в профессиональном боксе 2 марта

Австралийский боксер Никита Цзю дебютирует на профессиональном ринге 2 марта.

Наверх
Источник: Sport24

24-летний Цзю — младший сын абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Первым оппонентом Никиты Цзю станет соотечественник Аарон Сталь.

Старший брат Никиты, Тим Цзю, является обязательным претендентом на титул чемпиона мира в первом среднем весе. Никита планирует выступать в этой же весовой категории.

 Русская модель, на которую запал Тимати, намекнула на отношения с известным спортсменом: «Я жила в золотой клетке»
Экс-футболист сборной Украины избивал свою жену, которой он изменял: «Она какой-то мазохист»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь