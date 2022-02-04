Никита Цзю дебютирует в профессиональном боксе 2 марта
Австралийский боксер Никита Цзю дебютирует на профессиональном ринге 2 марта.
Австралийский боксер Никита Цзю дебютирует на профессиональном ринге 2 марта.
24-летний Цзю — младший сын абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Первым оппонентом Никиты Цзю станет соотечественник Аарон Сталь.
Старший брат Никиты, Тим Цзю, является обязательным претендентом на титул чемпиона мира в первом среднем весе. Никита планирует выступать в этой же весовой категории.