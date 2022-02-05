Боксер Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе в составе клуба первой украинской лиги «Полесье».
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе в составе клуба первой украинской лиги «Полесье».
Украинский боксер вышел на поле на 77-й минуте матча с «Вересом», заменив Филиппа Будковского.
Матч проходил в Турции рамках товарищеского турнира WInter Cup. Встреча завершилась победой «Полесья» со счетом 2:1.