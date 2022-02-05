Playboy показал видео со съемок казахстанской боксерши
Журнал Playboy показал, как проходила фотосессия казахстанской боксерши Ангелины Лукас, дебютировавшей в прошлом году на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Журнал Playboy показал, как проходила фотосессия казахстанской боксерши Ангелины Лукас, дебютировавшей в прошлом году на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее стало известно о совместном проекте спортсменки и издания. Затем Лукас продемонстрировала свои снимки и обратилась к своим подписчикам в Instagram с призывом. «А еще больше моих крутых фотографий вы сможете увидеть внутри журнала», — прокомментировала пост спортсменка.
В декабре 2021 года Лукас дебютировала в профи на вечере бокса в Нур-Султане, победив Светлану Василевскую из Украины.