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5 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца Чавеса

Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев (13−1, 4 КО) провел свой 14-й бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: diamondring.kz

В рамках вечера бокса в Актау он встречался с мексиканцем Элиотом Чавесом (10−4−1, 6 КО). Поединок во втором полулегком весе закончился в последнем восьмом раунде, когда Сойлыбаев нокаутировал соперника.

Таким образом, Бекман одержал 13-ю победу в карьере при одном поражении, тогда как Чавес потерпел четвертое поражение.

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