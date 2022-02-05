Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца Чавеса
Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев (13−1, 4 КО) провел свой 14-й бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев (13−1, 4 КО) провел свой 14-й бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Актау он встречался с мексиканцем Элиотом Чавесом (10−4−1, 6 КО). Поединок во втором полулегком весе закончился в последнем восьмом раунде, когда Сойлыбаев нокаутировал соперника.
Таким образом, Бекман одержал 13-ю победу в карьере при одном поражении, тогда как Чавес потерпел четвертое поражение.