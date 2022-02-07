Экс-чемпион мира раскритиковал возможного соперника Головкина

Юбенк выиграл единогласным решением судей, но авторитетный боксер сравнил его бокс с новорожденным жирафом.

"Это был не его день. Знаете, если вас переигрывает такое полено, как Юбенк, то это значит, что сегодня не ваш день. Юбенк и бокс… Это примерно как новорожденный жирафенок. Он ужасен. Особенно забавляют его попытки косить под величайшего Роя Джонса (тренер Юбенка — прим. ред.). Это же не бокс… Я просто хорошо знаю Лиама. Знаю, что он даже на спаррингах круче, чем вот этот вот. Он однозначно проиграл Юбенку. Причем без вариантов. Он падал после джебов. Знаете, когда боец падает от джеба? Когда он истощен. Или когда вышел на ринг подшофе. Не думаю, что он был пьян. Изношенность? Тоже не думаю…

Сделаю ли я вес, чтобы драться с Юбенком? Не загоню ли себя? Да какая разница? Я его побью даже в полуобморочном состоянии. Это не проблема. У него нет ничего, чтобы побить меня. У него ничего никогда не было, кроме отцовского имени. И у него ничего и нет. Ему уже 32 года. Он не был чемпионом мира, ведь не считать же IBO титулом, верно? Я-то думал спокойно завершить карьеру. Но, если честно, то без боев мне скучно. Вы можете мне не верить, считать, что все ради бабла. Но это не так. Видите, я же не говорю о каком-то титульном поединке, а о локальном противостоянии. Это все забавы ради", — утверждает Сондерс.