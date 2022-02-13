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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Он шутит с боксом». Чемпион пригрозил «Канело» жестким нокаутом

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе конголезец Илунга Макабу (29−2, 25 КО) считает, что абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−1−2, 39 КО) не должен переходить в крузервейт.

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Источник: boxingscene.com

«Это большая ошибка, которую он совершает. Для меня это похоже на то, что он играет и шутит с боксом. Бокс — это благородный вид спорта. Если он перейдет в крузервейт, его ждет жестокий нокаут. Если они думают, что “Канело” бьет сильно, то они не знают, что его ждет со мной. “Канело” — суперзвезда, но и я тоже. Это они попросили о бое. Я могу сказать вам, что считаю, что он будет в серьезной опасности, перейдя в крузервейт. Он совершает ошибку, потому что я собираюсь нокаутировать его, если это произойдет. Если вы думаете, что он сможет нокаутировать Макабу, то вы ошибаетесь. Я готов к бою и могу финишировать его», — приводит слова Макабу BoxingScene.

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