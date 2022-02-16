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16 февраля, источник: Vesti.kz

Головкин сделал заявление по следующему бою

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) выступил с заявлением на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

GGG планировал в декабре 2021-го провести объединительный бой с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16−2, 13 КО), но из-за коронавирусных ограничений в Японии он был отложен. Вероятнее всего, он теперь состоится весной.

«Рад вернуться в тренировочный лагерь и видеть свою команду. Надеюсь, скоро будет объявлена дата объединительного боя в Японии. Готовимся», — написал он.

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Отметим, что в этом году с Головкиным хотели бы встретиться в ринге Крис Юбенк-младший (Великобритания) и Хайме Мунгия (Мексика). Причем казахстанец является главной целью последнего. Также болельщики надеются увидеть трилогию с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Поговаривают, что этот поединок может состояться в сентябре.

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